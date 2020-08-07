許樹昌指外傭宿舍擠迫隨時爆疫　工會促港府提供住所

新冠肺炎疫情不斷蔓延，再有印傭確診中招，恐爆外傭播毒群組。港府昨晚(6日)補鑊，宣布會為入住僱傭介紹所宿舍的外傭提供免費檢測。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(7日)在電台節目表示，中途宿舍環境或易引起疫情爆發，政府有必要為留宿外傭提供檢測。另外，有外傭工會指，港府做法存在甩漏，又指多間中途宿舍已嚴重爆滿，認為政府應為外傭提供宿舍或容身之所，否則難防病毒進一步爆發。

許樹昌指，中途宿舍環境擠迫，需共用洗手間，空氣又不流通，有可能引起疫情爆發，認為政府為留宿外傭提供免費檢測有其必要，他又建議僱主自行安排外傭做檢測。

灣仔區議會主席楊雪盈表示，灣仔、銅鑼灣有多間外傭宿舍，部分環境較差，或恐爆疫危險，認為政府應該檢視宿舍的環境，以及外傭在宿舍的待遇是否合理等。

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍亦指，現時有多名離職外傭滯留本港，正等待回國或新僱主聘用，但大部分未能負擔高昂的酒店費用，於是選擇入住日租僅50至80港元的中途宿舍，她透露有外傭3月至今仍留在宿舍，令中介公司的宿舍相當爆滿，原本只容納10人的單位，現時住了20至30人，根本無法保持社區距離。

她建議，政府盡快為這些外傭提供宿舍或其他落腳點，否則新一波爆發正速勢待發。她又批評政府禁聚令、禁堂食令等防疫措施的資訊，以中文為主、英文為副，部分外傭未能理解，組織現時正為外傭翻譯相關資訊。

此外，警方今日在Facebook專頁表示，本周末將聯同其他政府部門，在全港各區就禁聚令進行聯合執法行動，又呼籲僱主提醒外傭，禁聚令的人數限制已收緊至2人，聚集時要注意保持社交距離，否則會被票控。