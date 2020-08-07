市民自行咽拭子採樣或影響檢測結果　專家倡由醫護協助

新冠肺炎疫情持續擴散，不少本地確診個案涉及多區屋苑，民政事務總署今日(7日)起擴大毒病社區檢測，至黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺等4區，涵蓋46座樓宇，涉及約8.6萬名居民，惟本次採樣改為咽拭子方式。香港分子病理檢驗中心主任黃利寶亦表示，一般人較容易提供深喉唾液樣本，至於咽喉拭子樣本需要將塑膠桿拭子，伸入喉嚨「吊鐘」附近擦拭，擔心市民難以擦拭正確位置，又提到採樣過程會較不舒服，包括會咳嗽等。

黃指出，由於咽拭子樣本可以進行「混樣檢測」，會大量增加每日檢測量，但擔心若由市民自行採集樣本，未能提交符合標準的樣本，檢測效果有可能反而比深喉唾液樣本更差。他認為較理想是由專業的醫護人員，採集咽喉拭子樣本。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良同樣表示，擔心由居民自行取樣，會影響樣本質素，增加病毒檢測出現假陰性的機會。他指若正確收集深喉唾液樣本，檢測準確及靈敏度可高達71%；以咽喉拭子方式採樣，靈敏度平均是54%；而由醫護採的喉嚨樣本，靈敏度是43%。何再次建議政府擺設街站，為市民收集樣本化驗，確保排隊的市民保持安全社交距離，亦可邀請經訓練的私家醫護協助採樣，強調若檢測的細節及配套做得不好，只會是「白做」。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，不清楚政府為何改用咽拭子方法採樣，相信是方便外援化驗團隊工作，但他認為由市民自行用咽拭子方法採樣本，未必一定能留取到質素好的樣本，且兩種方式若採集方法正確，樣本價值和準確度相若，如當局要改用咽拭子採樣，建議最理想是由佩戴N95口罩的醫護人員協助下進行。