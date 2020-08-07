社交平台販毒猖獗　警拘41人檢逾百萬毒品

警方近日察覺到網上社交媒體流傳大量有關吸食大麻等毒品的資訊，部分更附有賣家聯絡方法及明碼實價，情況令人擔憂，遂於今年6月開始，展開代號「冉霞」的反毒品行動。警方毒品調查科經線報及深入調查，派員佯裝買家，在本月4至6日，與港島總區刑事部等，展開拘捕行動，拘捕34男7女，並檢獲市值逾132萬港元的毒品。

警方指，被捕人士共涉48宗「販運危險藥物」案件，年齡介乎14至45歲，當中包括5名未成年中學生及2名大專生，另外18人報稱無業。經進一步調查，警方相信部分被捕人士有黑社會背景，另外有兩人亦曾涉及去年反修訂《逃犯條例》示威中的刑事毀壞案件，惟未知是否與案有關。其中一名被捕男子所涉的毒品數量較多，現已被控一項「販運危險藥物」罪，案件於今日在觀塘裁判法院提堂。

調查過程中，警方發現不法份子利用熱門社交媒體平台，包括Facebook、Instagram及Telegram，發放大量有關吸食大麻的資訊，並透過標注大麻有關的關鍵字及術語，令市民易於搜尋。而部分社交帳戶中，更寫有「面交」(面對面交收)、賣家的聯絡方式、毒品價格等資訊，公然販賣大麻。

此外，部分社交媒體或本地討論區亦流傳大量吸食大麻的分享，羅列不同品種、產地及吸食效果等，更有毒販利用卡通人物，降低青少年對大麻的戒心，並營造「好玩」、「潮流」等感覺。

警方成功鎖定超過30個社交媒體帳號，透過派員佯裝買家，並喬裝交易，在行動中拘捕有關人士，檢獲約5.1公斤大麻草、9支大麻油、約264克俗稱「K仔」的氯胺酮、約200粒搖頭丸、約14克「冰」毒及一批毒品包裝及吸食工具，檢獲的毒品總值逾132萬港元。

警方指，部份被捕人士互相認識，但案中暫時未有發現明顯集團式販運大麻情況，相信案中的大麻及其他毒品如同其他案件，由加拿大或其他東南亞國家經水路運入港，惟確實來源有待進一步調查。

警方強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。由於近月新冠肺炎疫情影響，傳統販毒途徑如酒吧等不能營業，估計有毒販因而轉向網上平台售賣毒品。

再者，本港吸食大麻有年輕化趨勢，2019年21歲以下青少年吸食大麻人數較上一年急升近半，警方將採取針對性執法行動，並與網絡安全及科技罪案調查科等部門合作，聯絡社交媒體公司，將相關吸食毒品資訊刪除。亦將加強與學校及家長合作，呼籲父母師長留意青少年使用社交媒體的情況。