鬧市圖脫女學生短褲　精神分裂漢囚16個月

患有精神分裂的男子去年4月1日在深水埗當街推倒一名女學生，把她壓著再揭起她的校服裙，企圖脫下她的短褲，及後再襲擊截查他的警員。他早前承認非禮和襲警2罪，今（7日）在高院被判入獄16個月，扣除他已還押的日子，相信可以在短時間內釋放。

41歲被告周天誠，報稱無業，他被控於2019年4月1日在深水埗南昌街221號地下外，企圖強姦女子X；他又被控同日在深水埗巴域街50號地下門外，襲擊在正當執行職務的高級警員黃偉發。 他被捕後至今已還押約16個月。

法官今引述報告指，被告已得到其他方面的照顧，亦有社工跟進，不需接受感化令。法官又形容非禮罪案情嚴重，涉及暴力令受害人受驚，最終就首項控罪判入獄16個月，次項襲警罪則判入獄2個月，刑期同時執行。至於被告今次犯案違反了他之前違反破產條例而被判的緩刑令，法官考慮到被告今次犯案是受精神狀況影響，遂決定不執行緩刑令中的14天刑期。

案情指事發當日傍晚，16歲的女事主X和兩名同學步行至南昌街221號，在她們前面的被告突然轉身推倒X並揭起她的校裙企圖脫下她的短褲，X的同學及途人見狀指合力將他推開。被告之後逃跑，一名目擊途人尾隨着他並報警。警員發接報到場將被告截住，但被告卻打他的左前額致其警帽飛脫。警誡下被告稱被3名女學生跟蹤，此外還有很多人騷擾他，故此失控犯案。