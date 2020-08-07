廣東今收緊入境檢疫措施　深圳灣口岸人流稀少

香港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，廣東及澳門均收緊入境限制，即日(7日)起從香港入境人士都要出示認可機構發出24小時內核酸檢測陰性證明。有市民指健康證明只列有日期，沒有發出的時間，擔心過關時會有問題。

廣東省政府日前宣布再收緊港人入境檢疫措施，由今早10時起，除經批准的公務商務豁免人員及跨境司機外，其他人士經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東，須持有24小時內的無染疫證明方可入境，而入境後仍需接受14天強制檢疫。深圳灣口岸今日人流稀少，有市民表示措施收緊對他影響不大，亦有市民要趕在無染疫證明過期前過關。

東網記者今早到深圳灣口岸視察，關口外人流稀少，1小時內僅有數輛的士駛至，大多是一家幾口準備過關。而往返香港和深圳灣口岸的小巴停駛，巴士調節至1小時1班，乘搭的人亦寥寥可數。

因應港人入境廣東的檢疫措施收緊，的士站有警員駐守，提醒旅客要有24小時內有效無染疫證明，方可過關。警員亦表示今日人流明顯比昨日(6日)少，估計跟措施收緊有關。

旅客黃先生表示，昨日到私營醫療機構花950港元做病毒測試，今早便收到檢測報告，現時準備回鄉探親和休息，他指措施收緊未有帶來太大不便。另一位黃先生則匆匆趕上的士，表示自己要回內地工作，又指自己的病毒檢測報告就快到期，直言措施收緊對他影響大。

而市民曾先生表示今早是來送妻子和孩子過關回內地，他指昨晚收到檢測報告，知道措施收緊，逐決定今早送妻兒過關，自己則留港工作。