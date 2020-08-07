男生示威期間木錘襲飛虎　破例獲判感化

現年16歲的男生在去年10月的屯門反修例示威中，涉用鐵錘襲擊飛虎隊成員右肩，造成2厘米瘀傷，早前受審後被裁定襲警罪成，今（7日）在屯門法院被判12個月感化。裁判官指被告至今仍沒悔意，理應不判感化令，但考慮到他承諾從此會專心學業，不再參加社會運動，感化官認為可給他機會，故決定接納感化官建議。裁判官並勸誡被告：「每個人都畀晒機會你，如果你唔珍惜，就會好快再見。」

法庭早前為被告索取更生中心和感化官等報告，報告顯示被告否認犯案，堅稱當日回家途中看見示威才決定參與其中。惟裁判官以被告當時帶備了護甲和防毒面具等物品，不接納他說法，並認為他由案件開審至今仍沒有悔意。

裁判官指涉案鐵錘長32厘米，故本案比一般襲警案嚴重，但考慮到被告已還押14天，控方又是引用刑責較輕的《警隊條例》作檢控，最終接納感化官建議，判被告感化，期間要他守宵禁令，及接受心理和精神等治療。

裁判官語重深長地勸誡被告，指每個人都盡量幫助他，其母凌晨時分得悉他被捕後，15分鐘內已趕到警署，審訊時又出庭作供；另外感化官亦「幫到盡」，因為在一般情況，若被告沒有悔意，感化官都不會建議感化，叮囑被告要珍惜機會，否則「好快再見」。

辯方求情則指，感化官認為本案屬「砸界」情況，雖然被告仍堅稱無辜，但其實他思想單純，決心面對自己問題並改過。被告成績雖然不好，又已被開除學籍，但他希望找新學校繼續學業，不會再參加社會運動，繼續和母親過安穩生活。

李姓被告案發時僅15歲，他被控於去年10月7日，在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界襲擊警員X。