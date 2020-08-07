安老院舍成播毒重災　政府擬每周為業界檢測1次

香港新冠肺炎第三波疫情持續爆發，安老院舍是重災區之一，港府早前在亞洲博覽館設安老院舍臨時檢疫中心接收部分院友，進行隔離檢疫。行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財今早(7日)在一網上研討會表示，當局正考慮如何每7日為安老業界人士做1次檢測，同時計劃視察環境最差院舍的通風系統。

林正財指出，安老院舍一直與醫療體系共存亡，形容安老院「唔掂」，醫療亦「唔掂」，有好的安老規劃是重要，全香港社會都要反思，並以加拿大多倫多為例，指即使院舍硬件好、地方大，仍然失守，有院舍超過一半院友確診。另外，他亦提到澳門較香港細，但院舍人均面積卻大過香港，因此要思考如何做好相關規劃。

安老服務協會主席陳志育亦表示，香港安老院舍環境差，擔心會有更多院舍出現確診個案，而業界只按政府要求的人手標準管理院舍，聘請人手以「炒散」為主，認為需要檢討。但他指出，業界在疫症期間有採用科技，包括透過視像通話系統，讓家屬了解院友情況，業界亦在網上採購生活用品，以減低社交感染機會。