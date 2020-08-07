史墨客密會梁家傑惹質疑　美駐港總領館指勾結指控荒謬

公民黨主席梁家傑及黨魁楊岳橋周二(4日)與美國駐港澳總領事館總領事史墨客密會，有團體其後向警方報案指該黨勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》。美領館今日(7日)發聲明表示，不認同有關指控，又指領事館是為美國與當地政府溝通，並一直有與不同政治陣營，以至社會各層面人士會面。

聲明指出，與部分人士會面等同勾結外國勢力的指控，反映港區國安法有令爭取民主人士收緊言論自由之嫌。聲明又指，美領館深切關注港區國安法，可能對公民社會和傳媒在言論、表達及集會自由方面的影響。

聲明重申美國對港政策一貫不變，承認香港是中國一部分，支持一國兩制、高度自治，希望中央政府尊重《中英聯合聲明》對港人及國際社會的承諾。

香港政研會、DQ行動組及愛國護港101，今午(7日)帶同印有「美帝霸凌主義滾」、「違反國安法」等字句標語，到美國駐港澳總領事館外抗議，譴責史墨客干預香港事務。團體讀出聲明後，高叫「美國政府滾出香港」等口號，將手上標語撕毀後和平散去。

團體發言人指史墨客，早前秘密與梁家傑及楊岳橋會面後，公民黨事後亦未有公開見面內容，可見當中有不可告人之事。發言人表示，作為外國使節，史墨客密會香港政黨極不專業亦不負責任，是公然介入香港事務，更涉嫌違反《港區國安法》。團體早前已派代表到灣仔警察總部舉報梁家傑、楊岳橋及史墨客涉嫌違法。