24警員6月聚屯門警署飯堂開歡送會　警指有分枱坐

屯門警署飯堂於今年6月16日，有24警員飯敍和合照，疑違反當時每枱不多於8人的規定。警方回應指，當時人員是按規定分8人一枱、共3枱而坐，為合照才短暫坐在一起，而禁聚令亦不適用於不是公眾地方的警察飯堂。

據知，於6月16日中午有24名初級警務人員，歡送一名即將退休人員，曾脫下口罩合照。而根據當時規定，食肆由該月4日至18日期間，每枱不能超過8人，警隊飯堂當時亦有跟隨。

警方發言人回應指，當日的歡送會，24名警員當時有按規例每枱坐8人，共分成3枱，期間因拍照留念，始短暫脫下口罩。根據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的指示和修訂，各區警察食堂一直嚴格執行防疫措施；另根據第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，有關公眾地方的規例並不適用於警察食堂。

發言人又強調，一直密切留意疫情的發展，並不時提醒同事減少社交接觸，避免群組聚集，留意自身健康狀況，如有任何不適，需立即呈報並求醫。