團體批港府未有顧及外傭住宿困難　促提供住宿及食物援助

香港爆發第三波新冠肺炎，近日一名曾居於僱傭中介公司宿舍的外傭確診，引起社會廣泛關注。多個關注外傭權益的團體今（7日）批評，港府早前雖放寬外傭延長在香港逗留期限的申請，以便尋求新僱主，惟有關措施未有顧及其住宿問題，令她們被迫居於擁擠、衞生條件惡劣的僱傭中介宿舍，增加感染風險，促請當局正視外傭的困難，提供住宿及食物援助。

亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin指出，香港住宿價錢昂貴，外傭普遍在合約完結後，會到僱傭中介宿舍暫住以等待簽證審批，惟部分宿舍不太乾淨，較為擁擠，部分傭工要於地上睡覺，不時更有陌生人出入，認為港府應提供住宿援助。她又指，近日部分港人對外傭產生負面看法，冀公眾停止歧視外傭群體。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮則指，過去數月部分僱主要求外傭「禁足」，不讓她們於假日外出，傭工逗留在家亦無法休息，壓力大增，促請當局盡快處理有關工作簽證審批。香港民主民生協進會副主席何啟明亦指，有僱主要求外傭於假日留家，但就允許她們外出買餸，形容情況不合理，又指病毒「唔會揀人傳染」，認為港人應停止歧視外傭，政府亦應提供防疫物資予外傭。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則指，外傭簽證限制其工作和住宿地點，形容她們需要協助而非忽視，呼籲社會停止怪罪弱小群體。她指，歡迎港府早前為居於中介公司宿舍的外傭檢測，期望未來可擴大至社會所有人，並呼籲當局為有需要外傭提供食物及住宿援助，並為中介公司宿舍訂立規條，以保障傭工權益。