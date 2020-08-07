1.8萬名僱主不獲批保就業補貼　主要涉強積金資料有誤

補貼僱主支薪的保就業計劃，首期計劃接獲16萬名僱主申請。保就業計劃秘書處表示，第一期計劃共有約1.8萬宗申請不獲批工資補貼，主要由於強積金資料不合資格而不獲批申請。消息指，補貼僱主支付9至11月員工薪金的第二期計劃，將在本月18日推出。

東網早前報道，有建築公司雖然早於5月遞交申請，但至8月初才得知申請不獲批，令該公司錯過其他資助申請，痛失百多萬港元補貼。秘書處未有評論個案，僅表示不獲批的申請主要原因涉及申請人無合資格的強積金記錄、重複申請、申請人無相關的強積金供款記錄、有關強積金戶口是在2020年3月31日之後才開設，以及申請人於今年5月7日前，即僱主的強積金資料被「定格」的日期，未有繳清僱員強制性供款。

該處指，由於部分申請人在申請時未能提供完整及正確資料，代理人因而需用更長時間跟進及審核有關申請，例如申請者提交的強積金計劃編號不正確、提交的銀行戶口持有人與申請人名稱或強積金受託人記錄之名稱不符、未能提交能清晰顯示銀行帳戶持有人或戶口號碼之銀行戶口證明文件等。該處強調，僱主有責任了解計劃詳情、申請守則及條款，並應注意所提交的資料符合要求，以便盡快完成審批及發放補貼。

另外，秘書處截至7月31日共收到261宗舉報，個案主要涉及無理減少員工人數或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處及代理人正積極跟進個案，並已分別向勞工處及海關轉介31宗及1宗舉報或投訴個案。