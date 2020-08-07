全港料有1500名隱性確診者　政府推全民病毒檢測

本港新冠肺炎疫情仍未受控，行政長官林鄭月娥今午(7日)3時召開記者會，推測社區或存在1500個隱性患者，宣布免費為全港市民進行病毒檢測，最快在兩周後開展，並會將中山紀念公園體育館作為臨時實驗室。

林鄭承認，沒有禁足令會令全民檢測的成效「打咗個折扣」，惟她認為同時要考慮市民是否能接受，以及政府有否執法能力及可否安排供應物資。她又指在現階段的限制社交距離措施下，市民已出現抗疫疲勞。

她稱，截至今日，確診個案中源頭未明的比例仍偏高，佔約40%，表示社區有不少隱性患者，傳播風險極高。政府透過社區計劃為較高風險群組檢測的確診比例，由7月至今為13.7萬人進行檢測中，陽性個案佔54人，佔0.0004%，即每2500人便有1人確診，以此推論，代表社區中可能存在1500個隱性患者。

林鄭透露，現時香港的確診數字高企，今年1月至6月的半年間確診個案僅1206宗，惟7月起至今的五周，數字卻急增逾兩倍至3850宗，死亡個案亦急增至46宗，另有41病人仍然危殆。錄得確診的群組更包括，安老院舍、地盤、餐廳、街市、屠房等各行各業，其中的士司機等流動性較高的行業更有超過30人染疫，該群組於自願檢測中亦有10名從業者確診。

政府已透過社區計劃為較高風險群組進行檢測，包括3.2萬名安老院舍員工檢測，只有1人確診；接受檢測的1.5萬名的士與小巴司機中，有12人確診，佔0.08%；3.2萬名餐廳員工有6人確診，佔0.02%；3800名街市員工中，有5人確診，佔0.13%；而上水屠房的1900名員工中則有5人確診，佔0.26%，至於2.3萬名物業管理人員中，亦有3人確診，佔0.01%。

港府將採取三管齊下措施，將繼續由衞生署及醫管局主導，有需要時再外判私人化驗所，逐步做八層檢測，而過去一周，每日平均完成超過1.3萬個檢測。

至於特定群組檢測方面，林鄭冀可擴展至前線人員及經常接觸市民的群組，例如收銀員、郵差、教職員、酒店員工等，亦會與仁濟醫院合作，為孕婦進行檢測，並會發出檢測結果報告以便她們看症。

港府又將普及社區檢測，所有市民都可以參與，估計涉及數以百萬計市民，望能在兩周後實施。全民自願檢測安排上，港府會採取五原則，第一以相對短時間內提供免費檢測服務；第二保持社交距離原則，以避免人群聚集及排隊的安排；第三必須便民；第四盡量確保整個流程安全、有序，回收過程全程會追蹤；第五保證資料安全，化驗室完全不知樣本提供者的個人資料、身份。