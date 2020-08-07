警方澄清沒有更改指引　譴責《蘋果日報》報道失實　

警方點名批評《蘋果日報》今日(7日)有關警察「為改善公眾利益或人員利益而接受禮物」的報道，聲稱「警方以改善公眾利益之名收受捐贈禮物的金額上限由過去不多於一萬變成無上限」。對於該報涉嫌以假消息，惡意煽動讀者仇視警察，警方深表憤慨。

該報道引述網上流傳一份由警務處人事部發出文件，疑在上月修訂警員收受禮物指引，參與「踏浪者」及「松塔」行動人員可以「改善公眾利益」之名收受捐贈禮物，金額由過去上限不多於一萬變成無上限。「踏浪者」為處理反修例示威的行動代號，而「松塔」則為協助抗疫的行動代號。

警方澄清指警務人員在接受利益方面一向有嚴格規定，必須遵守2010年《接受利益（行政長官許可）公告》、《公務員事務規例》、公務員事務局通告、以及財務通告等規定，並須依據警隊《程序手冊》進行審批。警方不時透過警隊告示欄或其他合適的渠道提醒人員相關規定及指引。

警方又指於本月6日回覆《蘋果日報》查詢時，已表明沒有更改有關《程序手冊》的內容，但《蘋果日報》仍然罔顧事實。為此警方表示遺憾和憤慨，並嚴正要求蘋果日報停止造謠，不要再以失實報道抹黑警隊。

廉政公署發言人則表示，不評論網絡上流傳的消息。根據《防止賄賂條例》第3條，公務員未得行政長官一般或特別許可不能索取或接受任何利益。公務員若以公職身份接受利益戓捐贈，必須遵守《接受利益（行政長官許可）公告》、有關的《公務員事務規例》和個別部門的相關規定。