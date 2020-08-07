中山紀念公園體育館變檢測實驗室　亞博旁建港版火神山醫院

港府今日(7日)宣布推出全民自願病毒檢測，由國家級的私營機構負責進行，包括華大基因、金域檢驗和凱普醫檢。華大基因已選址中山紀念公園體育館建臨時實驗室，相關檢測人員會獲輔助醫療業條件豁免。政府亦已向中央提要求，在亞博館其他地方加建1000個負氣壓設施床位，形容為「港版方艙醫院」，亦會於亞博館旁邊選地3.2萬平方米興建臨時醫院，如「港版火神山醫院」，預計能提供800至1000張負壓病床，但可能需要幾個月時間才能建成。

政府回應有關建造費及內地檢測隊費用時表示，中央願意攤分有關檢測及建立新設施的費用；內地檢測隊方面，港府主要支付其食宿費用，並形容如邀請對方來港協助，卻要對方自行付食宿費，禮節上說不通。

政府表示，由於7月中連續個案上升，公立醫院飽和，導致不少確診患者需要等候入院，認同醫管局指情況不理想，但加入亞洲博覽館隔離設施後，醫管局對出院條件有新看法。而目前為止，超過90%確診患者情況穩定，故政府認為將輕微患者送往治療中心可減輕公立醫院的負擔，但儘管情況有改善，疫情都可能在冬天再爆發，因此需要未雨綢繆，增加社區治療設施。港府早前亦請求中央，並獲得回覆指隨時可支援香港的防疫需要，無論內地或海外均會有支援。

至於內地檢測支援隊方面，政府稱整隊約60人，將負責實驗室工作，檢測隊完成工作後會返回內地，強調他們在內地有其職務，而他們取公務證來港，不能作其他工作。檢測隊是599C章下其中一個豁免組別，故不用14天檢疫，政府將稍後刊憲豁免其在港的化驗醫療資格，有效期為2個月。至於方艙醫院隊目前仍未來港，會隨時候命協助，現階段先進行視像會議，會否親身來仍未能確定，但肯定不會帶着成千上萬建築工人來港工作，因香港有一定的建築能力。

另外，政府指內地檢測隊並非沒相關化驗資格，他們在內地系統有足夠資歷，故會在香港的系統中為他們作出豁免。對於有港人憂慮其基因樣本會被送到內地，港府稱負責檢測機構都不會知道樣本的資料、姓名等，只會接收到特定數字，若驗出陽性結果便會通知衞生署，再由署方接洽，至於檢測樣本會立即在港銷毀。