眼科醫生涉無阻止廣告用不當名銜　遭醫委會譴責

眼科醫生李佑榮在2018年獲邀參加講座，及後活動主辦方登報為活動宣傳時，將李形容為「視網膜及黃斑點手術專家」，並非醫委會可引述資歷，李亦無事前提供合適的名銜，涉嫌誤導公眾。醫務委員會今日(7日)召開紀律聆訊，最終決定予以譴責，並把案件交予教育及評審委員會跟進，審視被告專科資格。

案情指，在2018年9月，李佑榮為團結香港基金舉行的「低頭世代護眼攻略」講座擔任講者，活動在登報宣傳時，以「視網膜及黃斑點手術專家」簡介李的身份，惟上述名銜均未得醫委會許可，非獲批的可引述資歷，對公眾造成誤導，亦無在事前及事後採取適當手段，避免有關名銜被使用。

李佑榮答辯時表示，事前不知道主辦方會為活動登報，對此名銜在廣告中被使用毫不知情，自己是在健身時剛好看到報章才發現事件，強調若知悉事件必定會阻止，活動負責人事後亦有向其道歉。

至於為何主辦方會以「視網膜及黃斑點手術專家」形容他，李承認事前無主動提供個人名銜予對方，估計對方是自行在網上搜尋到有關資料。被問及為何不登報澄清，李即表示「依家先知呢個好方法」。

辯方律師指，有關廣告只用作推廣活動，而非宣傳李的個人專業，其本身已是眼科專科醫生，不須再加以宣傳其專業，質疑廣告會否造成誤導。

醫委會研訊小組主席表示，該講座有近300人參與，廣告對公眾所造成的影響力不容小覷，但認同李並非蓄意借此宣傳其專業，因此只對其作出譴責，至於其專科資格則由醫委會教育及評審委員會繼續跟進。