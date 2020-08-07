本地口罩生產線供應政府逾半億口罩　有生產線供應未達目標一半

疫情持續肆虐，商務及經濟發展局今日（7日）公布，政府在過去1個月已向全港約280萬個住宅地址派送約2800萬個即棄成人口罩，每戶10個。有關口罩是政府在本地口罩生產資助計劃下首批採購的口罩，截至7月31日，20條獲資助生產線已合共向政府供應超過5600萬個口罩，政府已向計劃下20條生產線發放共約1400萬港元的資本資助。

派送口罩工作由香港郵政通過信箱或直接上門派送至全港各個住宅地址，現已順利完成。若未能成功派送口罩，郵差已留下通知卡，市民可憑卡在28個工作天內到指定郵局領取口罩。如有住宅地址住戶至今尚未收到口罩或通知卡，可於下周一（10日）早上9時起致電熱線183 6136或電郵查詢。

翻查生產力促進局資料顯示，發現有生產線的每月平均口罩供應數量不足目標一半。獲批兩條生產線瑞士億科有限公司，於6月20日開始供應，截至7月31日，只供應約186萬個口罩，遠低於每月供應400萬個口罩的目標，不足目標數量一半，但該公司同時獲發逾172萬元資助，為所有生產線中最多。

香港愛護用品有限公司的生產量則由6月30日至上月31日，已向政府提供達200萬個口罩，遠超每月供應50萬個口罩的目標數量，惟只獲發80萬資助。生產力促進局指，根據生產線提供的資料，預計政府會以每個1.62港元採購口罩，價格因應各生產線提供的文件及計算結果而作出修改。