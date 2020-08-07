少年遭11人禁錮飛鵝山施襲　涉案者最小僅13歲

16歲少年疑在觀塘遭11名童黨禁錮毆打，再被帶到飛鵝山上繼續施襲，有人更取出手機拍攝他的下體。懷疑涉案的11名童黨，年齡最細僅13歲，他們被控2項襲擊致造成實際身體傷害及1項非法囚禁他人罪，其中6人另被控促致年滿16歲但未滿18歲的人製作色情物品罪，案件今（7日）在觀塘法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至9月18日再訊，期間11人全部須還押。

11名被告中包括10男1女，年齡介乎13至18歲，除了一人報稱無業、一人報稱任職收銀員外，其餘全部是學生。11人同被控於2020年8月4日在觀塘駿業街南達大廈地下後巷，以及飛鵝山飛鵝花園外襲擊X。他們另被控同日在觀塘巧明街與創業街交界一所快餐店外非法囚禁X。

其中6名男被告則告另被控於同日，在飛鵝山飛雲路外飛鵝花園近燈柱EA1321，分別促致未滿18歲的X製作色情物品，即2至6張儲存在其手提電話內、展露男性生殖器官的照片和一段影片，而X是該物品中的色情描畫對象。據早前報道，案件疑涉感情糾紛，有人在過程中搶去事主手機。