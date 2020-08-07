食環署市區試用太陽能壓縮箱　冀避免垃圾滿瀉

政府因應疫情推出「禁堂食」措施令外賣需求激增，不難發現本港多區垃圾桶經常陷入「常滿」狀態。食物環境衞生署上周在市區試用太陽能垃圾壓縮機，期望能壓縮垃圾以免滿瀉，改善環境衞生。有環保團體對此表示歡迎，同時指出擔心港人在疫症下習慣使用即棄餐具，批評環境局未有加強推廣回收餐具，表現與公眾期望出現落差。

食環署前年耗資近70萬港元，於全港各區12個位置偏遠地方的垃圾站，試用24個太陽能垃圾壓縮箱，收集家居垃圾。而今年上半年有環保團體公布網上調查結果，發現全港市民疫症期間，每周消耗逾一億件外賣即棄塑膠。食環署上周進一步在深水埗擺放太陽能垃圾壓縮箱，以求改善「垃圾桶爆棚瀉滿地」的情況。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強，對市區試用上述垃圾壓縮機表示歡迎，呼籲相關居民多加參與，「如果運行順利，對市民、清潔工及市容係三贏！」面對如今街上常見有外賣飯盒及餐具等遭隨意棄置，他形容「因抗疫而製造大量垃圾」，指出疫情終有一日完結，擔憂市民養成「即棄文化」，而環境局有見及此卻未有相應行動，「冇咩層面見到佢哋推廣回收即棄餐具」，促請當局予以正視。