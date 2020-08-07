區選被DQ提司法覆核　黃之鋒指選舉主任越權

已解散的香港眾志時任秘書長黃之鋒，去年報名參選南區區議會海怡西選區，但被指以香港獨立作為「民主自決」的選項，並非真誠擁護《基本法》為由，遭選舉主任裁定他的提名無效。黃事後提出司法覆核，要求法庭推翻選舉主任的決定，高院今日(7日)開庭審理有關司法覆核許可的申請，法官周家明聽畢雙方陳詞後，押後作書面裁決。

申請人為黃之鋒，答辯人分別為律政司長和海怡西區選舉主任蔡亮。黃認為他已按照《區議會條例》的要求，即簽署聲明確認擁護《基本法》及效忠香港特區，選舉主任因此不應越權依據其他資料去考慮他的聲明是否真誠。

代表政府的資深大律師余若海陳詞，質疑黃之鋒選擇以司法覆核而非選舉呈請興訟，是為免其「隊友」林浩波可能在選舉呈請中被裁定非妥為當選，令林失去議席。

余指出，《區議會條例》第34條其實已明文規定，區選候選人遞交提名表格時，須附有擁護《基本法》和效忠特區的聲明。而最近生效的《國安法》第6條亦列明，香港居民在參選或就任公職時，應簽署文件或宣誓確認擁護《基本法》和效忠特區。因此，申請人一方稱人大常委會的釋法內容只針對立法會選舉，不應引伸到區議會選舉，有關理據並不成立。

余又指，提名表格並非白紙一張，而是具有法律效力的文件，參選人不能口是心非，一方面簽署聲明確認擁護《基本法》及效忠特區，一方面又說自己有絕對自由抱持不同政治理念。正如有人簽署聲明確認自己在未來一年居住香港，他便不能在未來一年計劃到新加坡定居，罔顧法律後果。

但黃之鋒的代表大律師表示，全國人大常委會於2016年釋法的內容只針對立法會選舉候選人，釋法因此不應延伸到區議會選舉。

此外，黃又質疑選舉主任準則不明，例如陳浩天主張港獨，周庭主張「自決公投」，二人均被選舉主任取消參選資格；黃之鋒雖表明擁護《基本法》和不支持港獨，但選舉主任仍取消其資格。