政府委任檢測化驗所醜聞多　中檢及Prenetics無份全民檢測

港府現時直接委託3間私營化驗所，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司的子公司中龍檢驗認證（香港）有限公司及Prenetics，為高風險群組進行新冠肺炎檢測。但中檢曾被揭未獲醫務所認可，另有傳媒披露，Prenetics疑借用專家之名推行計劃，最終兩間公司均被剔出提供全民檢測的化驗所名單。

政府今日（7日）公布，會由華大基因及其轄下的金域及凱普負責為全民檢測進行化驗，未見有中檢及Prenetics。中檢及旗下檢測中心中龍檢驗認證，早前被爆出在本港沒有經營醫務化驗業務，其實驗室亦未獲醫務所認可。《輔助醫療業條例》指出，從事醫務化驗業務的機構須至少1名董事就醫務化驗專業獲註冊。惟從公司註冊處及醫務化驗管理委員會的資料中，中檢及中龍的董事中均未見具有註冊醫務化驗師資格，其化驗所亦未獲得認可。

另外，有報道指，Prenetics的核酸檢測計劃由其子公司CircleDNA負責，網頁稱測試受衞生防護中心認可，更指計劃由「專業醫療團隊」帶領，並列出4位專家，但有海外專家否認，僅稱數年前曾與該機構合作，包括提供數場教育講座，但之後沒有再沒有任何合作及聯絡。

Prenetics回應指，因稍早前營銷團隊存在溝通不足，以致無意間使海外專家Dr. Voora的名字出現在網站上，將從Project Screen網站上作出修正並移除Dr. Voora的名字。

該公司承認，誤把Dr. Voora的名字放到顧問名單之中固然是其失誤。但是，此舉實際上並沒有給公司帶來任何額外的知名度或信譽，故此當中並不存在有意誤導公眾的成分。