廢紙回收共批17名承辦商　最快下月推每公斤7角收廢紙

廢紙回收價時常波動，不但影響拾荒者收入，更恐釀廢紙圍城的危機。環境保護署推出廢紙收集及回收服務計劃，公開招標聘請承辦商收集回收再造廢紙，並日後穩定回收價為每公斤不少於0.7港元。環保署今日(7日)表示，招標結果上月31日出爐，共向17名承辦商批出爲期23個月的合約，總值逾4.4億港元，預計最快將於下月起逐步開展服務。

為支援廢紙回收行業，政府計劃每年預留不少於3億元推行廢紙收集及回收服務計劃。環境保護署會以服務合約形式聘請承辦商從全港收集廢紙，並進行篩選、分揀及打包等工序，然後把廢紙出口至內地或海外市場循環再造成紙製品，轉廢為材。合約首6個月每公斤廢紙回收價最低定於0.7港元，與目前回收價相若。

環保署已於今年初就計劃展開公開招標，署方今日回覆指，上月31日已向合共17名承辦商批出「廢紙收集及回收服務」合約。合約為期23個月，包括最多3個月的預備期及20個月的服務期，合約總值逾4.4億港元。

所有承辦商須於預備期內建立回收網絡、設立廢紙處理廠房及車隊、及增聘員工等。視乎個別承辦商的預備進度，署方預計承辦商將於下月至10月期間逐步開展服務，並會於20個月的服務期內每月合共處理約4萬至8萬公噸廢紙。

劉財記紙業有限公司是其中一個中標的承辦商，香港環保廢料再造業總會會長兼劉財記紙業董事長劉耀成表示，現正配合政府進行最後的文書工作，以及申請第三者責任保險等，預計最快9月16日可推出服務，預計届時會以每公噸1500港元左右的價格回收廢紙，較目前的每公噸為1100港元的回收價爲高。

計劃規定承辦商的處理量分3個組別，即每月回收1000、3000及5000公噸廢紙不等，若承辦商的出口及銷售噸數低於合約訂明的每季最低噸數，會被扣減3成營運費。劉指出，目前受疫情影響，商業停止運作，打工仔多在家工作，廢紙量大跌減少3成，擔心收集處理量低於合約規定的數量，若疫情持續，希望環保署能夠酌情彈性處理。