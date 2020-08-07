4男女以投資玉石詐騙被捕　估計逾200人被騙涉款5000萬

警方破獲玉石投資公司詐騙案拘4男女。油尖警區重案組徐浚銨督察表示，最近接獲超過30名市民報案，指他們在2018年6月至今年4月被一間位於尖沙咀名、為香港玉貓國際珠寶投資公司詐騙。

受害人首先會被帶到一間裝修高檔玉石店參觀，期間騙徒聲稱可以提供高回報的玉石投資計劃，受害人隨即被帶到騙徒於尖沙咀租用的寫字樓商討投資細節，寫字樓職員會向受害人聲稱只要投放資金，每月可以得到高達11％的回報，而且零風險及保證獲利，因此受害人跟隨職員指示，交出5萬至200萬港元不等的款項。

騙徒為了營造高回報假象，更設計一款手機應用程式，讓受害人可以管理他們的投資戶口，令受害人信以為真，從而加大投資金額，惟手機程式顯示的回報為虛擬數字。其後，騙徒以不同藉口，包括投資失利及周轉不靈，拖延回報套現，最後失去蹤影，玉石鋪及寫字樓便會相繼關閉，受害人最後才醒覺受騙，30名受人損失金額約800萬港元。警方經過深入調查後，成功鎖定犯罪集團的骨幹成員。

今晨(7日)警方採取行動，拘捕1男3女本地人士，年齡介乎42至62歲，涉嫌「串謀詐騙」，他們正被警方扣留調查。另外，警方經不同情報顯示，騙案所牽涉的潛在受害人超過200人，涉及金額超過5000萬港元。徐浚銨指出，騙徒通常利用俗稱「Cold Call」的推銷電話及受害人之間互相介紹作為招攬客人方法，檢獲的一張一千萬元票是否涉案待查。由於行動仍然進行中，不排除會有更多人被捕。

徐呼籲其他受害人盡快與油尖警區重案組聯絡，並稱投資騙案手法層出不窮，騙徒往往聲稱高回報零風險，惟未能提供實質投資項目。投資者應小心提防受騙。如有懷疑，請即致電防騙易熱線18222。