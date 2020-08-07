澳門病毒檢測增至每日2.3萬個　30萬人已免費檢驗

澳門的新冠肺炎疫情緩和，已連續40多日「零確診」，澳門應變協調中心指，當地的病毒檢測能力已由1.6萬大幅增加至2.3萬個，佔澳門人口的3.4%，目前已有30萬人接受政府的免費檢測。至於會否推行全民免費檢測，當局僅表示目前部分因公共原因所作的檢測都是免費，僅私人原因才需要付費。

澳門山頂醫院醫務主任羅奕龍指，當局已增加檢測儀器和試劑，並培訓更多樣本收集人員，當地的病毒核酸檢測能力，已由1.6萬增至2.3萬，佔澳門總人口的3.4%。當地正使用2種檢測方法，包括混合樣本檢測和單獨樣本檢測，一般人和有跨境需要人士，均屬於低風險，可採用混合樣本核酸檢測，比例為1:5至1:10。至於確診者、有病徵者，以及密切接觸者等，均為高風險人士，故會採用單獨樣本檢測。

羅又稱，現時已有30萬名居民和外籍僱傭使用首次免費核酸檢測名額，進行病毒測試。被問到會否推行全民檢測，他表示，目前基於公共原因而進行檢測是免費，只有私人原因才需要收費，經磋商後，實驗室認為澳門每日的檢測量大，可以進一下調低化驗成本和收費。