民政周一起為5000孕婦做檢測　全港11地點派免費檢測套裝

政府為控制疫情持續擴散，公布將會加大檢測範圍。民政事務總署今（7日）公布，將夥拍仁濟醫院董事局於下周一（10日）起，推出孕婦檢測計劃，為5000名孕婦提供自願性質一次免費病毒檢測服務，計劃將試行6日，至8月15日，其後再作出檢討。

民政事務總署發言人指，鑑於早前出現分娩孕婦及嬰兒同時出現確診情況，政府決定推出孕婦檢測計劃，以確保孕婦個人及胎兒的健康。由下周一起至周五，仁濟醫院董事局將於11個指定派發地點派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，領取套裝可由孕婦本人或其家人代領，但領取時須出示參與檢測的孕婦懷孕證明。

孕婦須於領取測驗的第2天，即周2至周6期間，交回表格和樣本進行測試，交回時要出示懷孕證明作核對。仁濟醫院董事局在收回孕婦的登記表格和樣本瓶後，會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。測試完畢後，仁濟醫院董事局會將檢測結果報告郵寄予每名參與檢測的孕婦，以方便其入院分娩安排之用。

有關孕婦檢測計劃的詳情，可於下星期一至五上午9時至下午5時，聯絡仁濟醫院董事局熱線6289 4097。

孕婦檢測計劃樣本瓶派發及收集地點：

●收集中心●地址●

●西營盤仁濟醫院中銀醫療中心－中醫診所●香港西營盤西邊街36A 西區社區中心地下

●筲箕灣仁濟醫院牙科診所●香港筲箕灣東大街138-142 號仿文樓地下B 舖

●深水埗仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心*●九龍深水埗石硤尾邨第21 座129-134 號地下

●九龍城仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心*●九龍九龍城侯王道55 號地下

●觀塘仁濟醫院王朱穎詩青少年發展中心*●九龍油塘油麗邨信麗樓203 室

●荃灣仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心*●新界荃灣仁濟街18 號仁濟醫院綜合服務大樓地下

●葵涌仁濟醫院楊溫先生夫人長者鄰舍中心*●新界葵涌葵盛東邨盛豐樓地下G1 及G3 室

●屯門仁濟醫院曾榮夫人長者鄰舍中心*●新界屯門湖景邨湖翠樓地下2-6 室

●天水圍仁濟醫院尹成紀念老人中心*●新界元朗天水圍天河路6 號地下

●沙田仁濟醫院尹成紀念老人日間護理中心*●新界沙田沙角邨金鶯樓地下47-56 號

●上水仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍●新界上水祥龍圍邨服務設施大樓3樓

*中心只在下星期開放作派發和收回樣本瓶之安排

資料來源：民政事務總署