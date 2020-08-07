《香港01》母企南海控股發盈警　料上半年蝕約15.5億元

《香港01》母公司南海控股發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月將可能錄得虧損約14.5億港元至約15.5億港元，2019年同期錄得溢利約930萬元。

南海的通告指出，旗下文化與傳播服務分部按年業績大幅下降，乃因影院投資行業受新冠肺炎疫情影響嚴重。根據中國各地疫情防控及行業監管要求，自2020年1月24日起，該集團旗下500餘家影院全部暫停營業，截至報告期末仍未恢復營業。報告期內收益大幅下降的同時仍產生員工薪酬、影院租金等固定成本費用。

此外，因疫情及其對宏觀經濟的持續影響，根據謹慎性原則，該集團對文化與傳播服務及創意商業分部之固定資產、商譽及其他無形資產計提減值撥備合計約11億元。有關減值撥備屬非現金項目，未對集團的營運及流動資金產生影響。

事實上，南海控股2019年全年業績早已不理想，截至去年12月底止的全年度錄得股東應佔虧損5.61億元。其中，包括《香港01》在內的新聞傳播業務部門，期內不但收益按年大幅收縮近6成，且錄得稅前虧損約3.87億元。

此外，該公司主席于品海今年以來，已三次把所持有的南海控股股份作抵押，涉及押股數目約108.73億股，以周五(7日)收市價計，該批押股市值約5.98億元。有分析估計，于的股份疑由中國建設銀行承押，令人不禁聯想起，多次被指有紅色資本背景的《香港01》在連年虧蝕的情況下，有強大的國企在背後撐腰。