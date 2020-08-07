200多間公司0僱員　保就業計劃照批補貼涉共900多萬

保就業計劃規定僱主要將全數補貼用於支付薪金，而6至8月的受薪人數不可少於今年3月的受僱人數。為監察計劃，計劃秘書處會將獲批補貼的僱主名單上載網頁。名單顯示，有約200多間公司的承諾受薪人數為零，但仍獲批補貼，涉款共900萬港元。惟部分公司疑已結業或轉手，公帑能否追回成未知之數。

名單顯示，有200多間承諾受薪人數是0的公司，但仍獲批補貼，最多的一間公司獲批約30多萬港元。有傳媒到其中20多間視察，發現部分人去樓空，在公司註冊地址上未能尋到相關公司，有公司更疑已結業近半年，但仍獲批逾18萬港元。

保就業計劃秘書處曾表示，僱主承諾將工資補貼全數金額用於支付僱員今年6月至8月的工資，他們必須重新聘請僱員，並將工資補貼全數金額用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。計劃代理人在處理這類申請個案及發放工資補貼後，會特別留意承諾受薪僱員人數為零的僱主，包括在有需要時進行實地視察。