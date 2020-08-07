警搗香港仔工廈非法賭場　拘8男子檢多款賭具

西區警區特別職務隊根據情報及經深入調查後，於今午(7日)3時許，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查香港仔業勤街33至35號的一工業大廈單位，搗破一個以運輸公司作掩飾的非法賭檔，拘捕8名本地男子(55至66歲)，其中一名56歲男子涉嫌管理賭博場所被捕，另一名61歲男子則涉嫌協助管理賭博場所被捕，其餘6人為賭客，涉嫌在賭博場所內賭博，6名賭客亦涉嫌違反「禁聚令」。行動中，警方檢獲3張麻雀枱、2副麻雀、1副天九、4副啤牌、31副「十五糊」及約2,000港元賭款。

西區警區特別職務隊主管張家正督察表示，一直有進行針對區內的非法賭博行動，本年4月至今已進行11次打擊非法賭博行動，已拘捕102人(20至88歲)，其中有人有黑幫背景， 警方以涉嫌違反「禁聚令」共發出21張定額罰款通知書。檢獲約10萬港元賭款、35張麻雀枱、46副麻雀、34副紙骨牌及一批賭博工具。

張亦指出，警方發現有人在密閉場所內聚賭，甚至有人違反家居隔離令，擅自將手帶脫下參與聚賭，他形容該些行為極不負責，不但參與非法賭博，更增加社區爆發風險，公然違反「禁聚令」。未來數個月會繼續針對區內的非法賭博行動，杜絕違反法例以及違反「禁聚令」，使疫情更嚴峻的非法聚賭。

張續稱，被捕人士大多為退休人士或運輸工人，他們在疫情下未必有工作，因此增加參與非法賭博，且會以住宅單位作掩飾進行非法聚賭，亦有人負責操控及經營賭博場所，警方亦搗破2宗街頭賭博，惟被捕人數不多。