海關水警連續2日聯合反走私行動　檢1,370萬元走私貨

海關水警於本月5日及6日一連兩日，進行聯合反走私行動，在香港西北及西南水域偵破兩宗利用快艇走私案件。行動中檢獲包括海味、酒類、保健產品、金器、電子產品、化妝品及衣物用品等懷疑走私貨物，估計市值共約1,370萬元。

前日(5日)及昨晚，水警西分區及小艇分區分別聯同海關人員，在屯門內河碼頭及大嶼山塘福碼頭，發現不法分子利用貨車將走私物品搬運到快艇，企圖將貨物運往內地。海關及水警及時採取行動，在現場檢獲一輛中型貨車、一輛輕型貨車；而檢獲的走私物品包括海味(花膠、燕窩、魚翅、花旗參)、酒類、保健產品、金器、電子產品、化妝品及衣物用品，估計市值約1,370萬元。其中檢獲的部份魚翅及花旗參，經漁農自然護理署人員檢驗後，證實是《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）下的受管制物品。

兩宗案件均交由海關繼續跟進調查。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款二百萬元及監禁七年。而任何人未按照《保護瀕危動植物物種條例》規定而進口、出口、再出口或管有附錄I 的瀕危動植物，最高可被判罰款一千萬及監禁十年。