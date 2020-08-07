屯門山景邨拒借地方作社區檢測　區議員指新位置長者要行10分鐘

為進一步擴大社區檢測，政府於今（7日）起在多區進行檢測計劃，包括屯門區山景邨。然而，據悉政府因未能聯絡山景邨的法團與物業管理公司，以致派發採樣地點移至附近的道教青松小學有蓋操場，當區區議員指新地點遠離某些座數，長者要前往或感吃力。

民政事務總署今起陸續擴大社區檢測計劃的服務範圍，並參考「慈雲山檢測計劃」的經驗，打算在屯門山景邨每座樓宇的地下公用地方派發與收回咽拭子採樣套裝和登記表格，以便利居民，但民政署發言人指因山景邨業主立案法團及其物業管理公司採取不合作的態度，至今仍未答允借出公用地方，現時要把派發採樣套裝改至山景邨的道教青松小學有蓋操場，收集樣本地點則設於山景社區會堂。民政署對此表示非常遺憾。

當區區議員陳有海指，據了解是民政署未能聯絡到業主立案法團，又未有獲物業管理公司批准，但他指未有聽到街坊有反對聲音，又指現時新採集地點對一些座數較為偏遠，如景美、景麗樓，長者或要步行10分鐘，對他們會做成不便。屯門區議會主席陳樹英則指政府在兩日前才決定進行計劃，認為時間草率，負責人或未來得切配合安排。

政府現透過民政署，在多條有確診個案的屋邨進行社區檢測，如慈雲山、黃大仙、觀塘等，已為2.8萬人檢測，當中確診人數有20名，佔0.07%。