潘樂陶聯營公司中標　獲批45億水務署工程

沙田濾水廠項目由潘樂陶旗下公司有份聯營的「安樂—俊和—明興」中標。

水務署批出沙田濾水廠原地重置工程（南廠）主項工程合約，由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程有份聯營的「安樂—俊和—明興」中標，涉及金額45億港元。水務署指是項工程共收到5份標書，根據技術和標價兩方面的評審，「安樂-俊和-明興」聯營獲總評分最高，故合約批予該承建商。

工程項目主要包括重置濾水設施，包括臭氧設施、絮凝及沉澱池、兩階段過濾池、紫外線消毒設施、殘渣管理設施和相關裝置，以及抽水站，合約總值45億1560萬港元。水務署表示，重置工程旨在更換已老化的濾水設施，並引入先進的濾水技術，以增加濾水工序的效率及能力。重置後南廠的濾水量將由目前每日36萬立方米增至每日55萬立方米，以應付九龍部分地區、港島中西區及沙田區的新房屋發展項目所增加的用水需求。

水務署續稱，沙田濾水廠南廠在1964年啟用，運作超過50年後已出現耗損，繼續維持其運作，並不符合經濟效益。重置的南廠投入運作後，將有助提供更可靠的供水服務。

安樂工程去年7月掛牌上市僅兩星期即發盈警，而旗下的附屬公司去年底曾因涉嫌圍標而遭到競爭事務委員會調查，一度需要停牌，今年4月亦獲渠務署批出兩項共涉1720萬港元的工程合約。另外，水務署曾於2016年，未經招標便將3項總值近1.3億港元的工程合約批予安樂及其聯營公司。