新入境防疫措施刊憲　高危地區抵港須持檢測及訂房證明

為防範新冠肺炎疫情自外地輸入香港的風險，政府早前收緊曾到訪高風險地區的旅客抵港前14日的入境限制，食物及衞生局局長陳肇始其後在第599H章下刊憲指明措施，抵港人士如在登機前或轉機前的當日或在之前14日內，曾在孟加拉、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國停留，必須提交有關接受新冠病毒核酸檢測，以及在港酒店預訂房間的文件，下周一(10日)零時零分生效，直至另行通知。

經最新公共衞生風險評估，政府決定繼續維持上述9個國家為指名地區，並因應條例實施以來的實際情況，發出最新指明，簡化相關條件。政府亦會檢視全球疫情的最新情況，不時更新需納入指名地區的國家或地區，以及就曾在該等地方停留的到港人士所施加的條件。

如抵港人士不符合條件，該交通工具的每一營運人即屬犯罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。營運人如沒有遵從提供資料的要求，提供虛假或具誤導性資料，最高同樣判罰5萬港元及監禁6個月。旅客方面，到港人士如沒有遵從提供資料的要求，則最高可處1萬港元罰款及監禁半年。