政Whats噏：唔識善用創新科技推展工程　謝偉銓斥政府落後

本港第3波疫情持續嚴峻，最近更蔓延至地盤，搞到唔少建造業界人士人心惶惶。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)日前就出席咗由香港營造師學會舉辦嘅視像講座，就建造業生態與政治環境嘅關係，與業界人士分享交流，Tony提到政府唔了解佢哋嘅困難同訴求，仲非常落後，完全唔識善用創新科技。

Tony話，建造業界面對嘅最大問題，係工程量時多時少，企業難以有效規劃人力資源及業務發展，專業人士面對收入不均及職位不穩，基層工人就更係手停口停，佢特別講到現時行業老化問題，甚少新人加入，加上創新技術投入不足，搞到近20年建造業發展都相當緩慢，並引發「割喉式落標」，佢解釋咁只係頂住檔，養住命，事後就容易出現工程延誤、超支及質量問題，佢解釋，雖然依家勞力冇咁貴，但疫情緣故，大多材料嚟得慢，變相就貴咗。

Tony仲鬧爆攬炒派嘅拉布行為，搞到政府每年平均推出約1200億元工務工程及顧問項目被打亂晒。加上最近疫情社區大爆發，可以話邊行邊業都有人中招，地盤都唔例外，好多工程都冇得做，業界人士真係不知如何是好。

而疫情發展到今時今日，政府似乎冇咩實質措施幫助，好似工程材料開支嘅「入單」，即向政府申請要求發還，都拖得就拖，批核過程龜速，Tony話如果將兩個月批核時間縮至兩周會好好多，早啲拎錢避免資金流出現壓力。另外，過去己經批咗嘅工程，希望政府都可以盡快推出，而留意到好多政府人員都實行居家工作，政府應有配套措施，喺可行情況下盡快落標。

Tony仲話，除中招地盤工程要暫時停止外，其他無事嘅地盤都面臨同樣問題，因為啲政府人員唔落去地盤，所以情況都係一樣，佢建議政府呢個時候真係要善用科技，例如安排人影相，視像或者無人機拍攝等方式跟進工程，而唔係坐係度咩都唔做，完全停低。