葵青區多邨食水變黃夾雜泥味　居民人心惶惶

葵青區多邨居民發現其住所的食水泛黃，對此飽受困擾，水務署於昨晚(7日)於大窩口邨安排食水缸，供受影響居民取水應急。有指受影響區域廣闊，當中包括大窩口、葵盛及石籬等住宅區。有居民直言不敢飲用「黃水」，惟有自掏腰包買水自救。葵青區議會主席單仲偕指就此事向水務署查詢，該署初步調查顯示事件是由於荃灣濾水廠日前有部件出現短暫故障，濾水廠出水的清水池水位下降，令池內的沉積物被沖起進入供水系統。

水務署表示，上述故障已於當晚修妥，而濾水廠的供水亦已即時恢復正常，指有關沉積物不會影響食水安全。該署在受影響地區抽取的食水樣本初步水質化驗結果顯示，食水含有微量的鐵及錳，令食水出現微黃色，但不會影響健康。

該署指於周四(6日)得悉區內有水黃情況後，隨即派員沖洗這些地區的水管，以及協助受影響大廈的管理處檢查樓宇內部供水系統，同時亦派出水車和水箱為居民提供臨時供水。沖洗水管工作於今晨(8日)2時大致完成，而食水水質亦回復正常。署方今日會繼續派員協助受影響大廈檢查水缸及清洗水錶，如發現地下或天台水缸的貯水仍殘留之前已進入系統的微黃食水，該署職員會協助大廈管理處放走水缸的水及重新注入清水。

區議員黃炳權表示，前晚起接獲近50宗大窩口邨居民投訴及查詢，形容食水變黃問題「座座都有」，「成條邨似乎無一幸免，近乎每戶一開水喉就見到污水！」黃炳權預計今次食水問題影響的範圍甚大，以他所知逾10條屋邨受影響，包括大窩口上下邨、安蔭邨，石蔭邨、葵盛東村、祖堯邨、麗瑤邨、石籬一及二邨等等。他指今次食水變異規模甚大，估計難以一時三刻得以解決，建議受影響居民若擔心水質，可盡量只用水作沖洗清潔而避免飲用。

黃直言曾就此事向水務署查詢，目前食水變異的原因未明，該署出動水缸為居民供水應急。黃直斥如今新冠肺炎疫情嚴重，居民大多留家抗疫及煮食，用水量自然更多，擔心若居民因而排長龍取水，造成人群聚集，易有染疫危機，「太多人排水就情況唔理想，或要分批取水更好。」

居於祖堯邨啟謙樓高層一名姓余男住客指出，他指數日前已發現食水變黃，而低層住戶開水喉見有泥水且渾濁，高層則影響不大；余指因受事件影響，暫時購買蒸餾水飲用，沖涼則無問題，他指水務署昨日運來多個水缸供居民使用。