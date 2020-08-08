楊明涉拒提供血液樣本被捕准保釋　9月向警方報到

今日(8日)凌晨零時許，一輛平治房車沿港島半山馬己仙峽道落斜，至近玫瑰別墅對開一個左彎時，懷疑失控越過對面行車線猛撼防撞欄，繼而衝前約60米，再撞毀另一防撞欄，半邊車身騎上石壆始告停下，涉事房車右邊車頭毀爛，其他駕駛人士見狀報警。

警員趕抵現場，發現肇事司機為藝人楊明(本名林明樂)，他滿身酒氣步履不穩，並報稱不適，其後由救護車送往瑪麗醫院治理。現場消息指，楊的同為藝人女友莊思明，連同胞姊莊思敏其後到場了解。

警方指，肇事司機為一名姓林(39歲)男子，當時身帶酒氣，在意外後拒絕提供血液樣本作酒精測試，經初步調查後警方以涉嫌「拒絕提供血液樣本」將他拘捕，現獲准保釋候查，須於9月上旬返警署報到。

楊明在醫院經治療後已出院，他回覆東網並以短訊表示：「(身體狀況)冇事」，但再問到事發經過，就沒有再回應。而記者致電楊明女友莊思明時，胞姐莊思敏代為接聽，表示不便回應。

而無綫電視助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示，當時楊明可能因壓力過大、疲勞或其他狀況，汽車失控撞欄和石壆，現時希望給予他時間休息，盡早痊愈。公司會進一步了解事情和向楊明提供所需的協助。

楊明曾因為飲酒出事，於2005年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並於車中睡覺，警方到場後接受酒精測試時證實超標後被拘捕，其後被判罰款7,000港元及停牌1年。

2006年，楊明在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間又帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果，並破壞店內物品，被法院判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3,880港元。