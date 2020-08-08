東方日報A1：全民檢測拖半年　非強制恐漏網

港府抗疫無能，港大微生物學系講座教授袁國勇早在爆疫初期，已「預告」提高病毒檢測量能找出社區隱形病人，惟當局當「耳邊風」，現遺留大量隱形病人在社區播毒！上月第三波爆疫令確診個案飆升，港府拖足半年，昨始「跪低」推出自願性全民病毒檢測，市民不論是否高危，「想做便可以做」，預計最快兩周後實施。有學者批評，當局此時推出計劃屬亡羊補牢，錯過控制疫情黃金機會，即使推出全民檢測，確診數字仍難在短時間內回復「零」。

政府上月起對特定高風險群組進行十三萬七千個病毒檢測，發現五十四宗確診個案，佔百分之零點零零零四，即每二千五百人就約有一名確診者，由此推論七百五十萬人的社區中，將低風險患者數目減半，則可能存在一千五百名隱性患者。

按各高危群組分類，的士及小巴司機感染比率最高，已檢測的一萬五千名司機中，有十二人呈陽性，佔整體百分之零點零四；上水屠房一千九百名員工中有五人確診，佔百分之零點二六；街市及熟食中心員工群組已檢測的三千八百人中，有五人確診，比率達百分之零點一三；安老院及殘疾人士院舍員工已檢測的三萬二千人中，只有一人確診，比率是百分之零點零零三；教育局為特殊學校宿舍的七百五十名員工做檢測，無人確診。

港府將採取三管齊下措施，由醫管局及衞生署主導，有需要時再外判私人化驗所，在過去一周每日平均完成超過一萬三千個檢測。特定群組檢測方面，當局冀可擴展至前線人員及經常接觸市民的群組，例如收銀員、郵差、教職員及酒店員工等。當局會與仁濟醫院合作，為孕婦檢測並發出檢測結果報告以作證明。民政事務總署表示，將夥拍仁濟醫院董事局下周一推出孕婦檢測計劃，會試行至下周六，名額五千個。

全民社區自願檢測安排上，港府會採取五個原則：第一，以相對短時間內提供免費檢測服務；第二，保持社交距離原則，避免人群聚集及排隊；第三，必須便民；第四，盡量確保整個流程安全、有序，回收過程全程會追蹤；第五，保證資料安全，化驗室完全不知樣本提供者個人資料、身份，完成檢測後最短時間內在本港銷毀樣本。

當局承認，沒有禁足令會令全民檢測的成效「打咗個折扣」，但認為同時要考慮市民是否能接受，以及政府有否執法能力及可否安排供應物資，在現階段的限制社交距離措施下，市民已出現抗疫疲勞。西環的中山紀念公園體育館，將變身大型檢測計劃的臨時實驗室。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府此時推出全民病毒檢測屬亡羊補牢，並舉例北京在第二波疫情出現時，能夠每日做到二十多萬個檢測，讓疫情維持約兩星期間受控，但港府後知後覺，恐怕未能迅速遏止疫情，確診數字難以在短時間內回復「零」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，不少專家在三、四月時已建議提升社區病毒檢測量，但奈何當時未能做到，認為現時自願性全民檢測是「有做好過冇做」，但計劃屬重大項目，推行期間會遇到不少挑戰。

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