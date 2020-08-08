Dr.東：高血壓患者排汗後血液變稠　易心臟病注意溫差飲水

天氣酷熱，多流汗，心臟科醫生提醒，氣溫炎熱會令高血壓患者身體散熱快，血壓會較低，多流汗會令血液變得濃稠，有機會增加中風或心肌梗塞的風險。患者除要注意出入冷氣間外，亦應避免長期留在室外及多飲水，同時要留意藥物會否影響血壓，諮詢醫生作出調節。

一般而言，體溫與氣溫有相互影響，體溫上升，心壓便會下降；夏天皮膚排汗協助散熱，血壓高患者的血壓會較低，但心臟科專科醫生陳麒尹指，患者排汗期間較易脫水，令血液變得濃稠，容易阻塞心管，出現心臟病或中風。患者進出商場或辦公室等有冷氣的地方，尤其要注意，可能令情況加劇。

他解釋，酷熱的時候血管膨脹，大量血液流去皮膚，心臟會加強力度泵血，突然返回很凍的地方，血管會收縮，血液流返心臟，血壓就會上升。面對這種突如其來的改變如未及調節，便會增加中風或心肌梗塞的風險。

除了溫差之外，陳醫生指，長期病患者如心臟病、糖尿病等三高病人，長期服用藥物或影響心臟泵血功能與血管膨脹速度，他們或較一般人難散熱，嚴重會出現中暑。他指，理想的血壓應維持於上壓120，下壓80。天氣炎熱，最近他接收不少患者感氣促，亦有患者血壓不隱定。

他提到一名56歲高血壓患者，去年曾有微中風，因天氣熱出現心絞痛，電腦素描後發現兩條血管有9成阻塞，今年5月進行「通波仔」手術，上壓由去年的140，回落至術後的110。由於患者正服用俗稱「去水丸」的利尿藥，加劇脫水情況，令血壓過低，因此陳醫生嘗試把劑量減半，令患者的血壓回復正常。

要預防以上情況，陳醫生提醒患者應避免長期留在室外，如要進行運動，應選擇在清晨或黃昏時段做運動，建議游泳或散步，多喝水，亦可使用智能手錶來監測心律。

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