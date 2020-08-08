青衣失蹤男昨留遺書外出　今倒斃九龍仔公園工程斜坡

九龍城延文禮士道九龍仔公園，今晨(8日)8時21分，有工人發現一名中年漢倒臥在上址一斜坡上，於是報警。救援人員趕至現場，惟經檢驗證實男子已經死亡。由於事發斜坡目前正由政府土木工程拓展署進行維修工程，部分工程人員亦在場助查。警方到場調查，證實死者姓馮(57歲)，現場沒有檢獲遺書，相信事主從約13米高的斜坡墮下，事件沒有可疑。

現場消息指，事主昨日(7日)疑在青衣寓所內留下遺書後外出，現場人員調查時，在斜坡上一個離地約60呎的工作台檢獲一個懷疑屬於事主的袋，裏面裝有一批財物。據悉，事主為一名失蹤人士，昨日其家人向警方報案，得悉事件後2名男女親屬亦到現場作進一步了解。

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