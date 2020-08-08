政府派員到慈愛苑收檢疫樣本　市民投訴咽喉採樣困難

民政總署與東華三院合作昨日(7日)於慈愛苑派發咽喉拭子樣本，職員今早(8日)7點半開始收樽，不少市民到場交樽，秩序良好。有市民反映咽喉採樣方法困難，亦有人擔心做錯會影響測試結果。

市民林先生指，採樣的時候要把咽喉拭子伸到「吊鐘」附近，導致咳嗽、流眼水，須忍耐一會才成功採樣，而且亦不知道做法是否正確，或會影響測試結果。他家人之前曾做深喉唾液測試，認為採樣過程簡單得多。市民陳先生表示，採樣過程頗困難，由醫護人員做會更好，他指為一名6歲小童採樣時亦有掙扎。

市民李小姐一家四口，她與丈夫上月尾已做過深喉唾液測試，但2名子女未做。她昨日無暇取樽，本打算今天來取但不獲派發，她稱會考慮找其他機構驗毒。

東網記者在其中一個收樽站觀察約1小時，已有3、4位市民因記錯時間、昨日無暇取樽等原因而食閉門羹。據現場消息指，之前愛聰閣派樽時，有整整3天讓市民取樽、交樽，現在反而只給他們1天取樽、1天交樽，難免會無所適從。