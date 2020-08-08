港區國安法：批美方制裁做法野蠻　邱騰華稱考慮必要措施回應

美國財政部昨(7日)宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(8日)在電台節目回應指，美方的制裁手法野蠻，亦證明美國無理並持雙重標準，粗暴干預其他國家，港府會審視情況考慮有甚麼措施是必須要做，但強調會基於香港自身利益，及一直維護的重要價值。

美國總統特朗普上月中簽署《香港自治法案》，要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的官員。邱指出，《港區國安法》的訂立是中國及香港的事務，而美國自身亦有保護國家利益的法例，如中港官員因而受制裁，他看不到有理由說服國際社會有關手段合理。他又批評，美國針對個別人士甚至其資產，並公開他人資料，手法非常野蠻、單向和不文明。

另外，特朗普在前日(6日)禁止國內人士及企業與TikTok母公司字節跳動及微信(WeChat)母公司騰訊交易。邱騰華表示，美國選擇性地對有中國背景的公司採取單方面行為，甚至用威嚇手段阻止企業交易，是輸打贏要，對全球企業釋出負面和令人擔心的信息。