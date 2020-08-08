再有物資運抵中山體育館　館外架設水馬陣

新冠肺炎疫情持續失控，港府昨(7日)宣布推出全民自願病毒檢測，其中一間負責進行的私營機構華大基因，已選址西環中山紀念公園體育館建臨時實驗室。東網記者今早(8日)於體育館外視察，發現館外已架起一列水馬，有警員於出入口駐守，並在附近巡邏。

上午約8時半，一輛載有多箱貨物的貨車駛入體育館範圍，約半小時後，再有一輛貨車駛至。其後工作人員陸續把貨物卸下，並逐一運至館內，當中大部分貨物均以木箱裝載，僅14箱貨物的外盒上寫有「靜音送風機(淨化系列)」。

至約11時，多名內地核酸檢測支援隊成員，以及1名華大基因旗下華昇診斷中心的高層，在位於大埔太平工業園的「華大基因」公司乘上私家車，並駛至中山紀念公園體育館，預料他們將進行視察及展開一系列工作。該名高層逗留約1小時後離去。

另有現場消息指，館內現正搭建「火眼實驗室」，預計該實驗室未來約有200多名工作人員，分三更進行化驗，24小時運作，每日約可檢測40至50萬個樣本。