土瓜灣街市重開人流大減　街坊自備膠袋放找續防毒

新冠肺炎疫情嚴峻，土瓜灣街市早前疑爆疫而須關閉3天清潔消毒。街市今早(8日)重開，進入前必須於體溫檢查站量度體溫，各個出入口亦有工作人員提供協助。現場所見，早上人流明顯大減，亦有不少店舖尚未開業，場面冷清。有市民認為街市較為乾淨，但仍擔心染疫，帶備額外膠袋放置金錢；亦有檔主指人流明顯減少，一個多小時內僅數人光顧。

街坊李女士準備充足到場買餸，除戴上口罩及手套外，她亦隨身帶備一個膠袋放置金錢。她解釋，雖然街市人流減少，不如以往擁擠，惟早前不時有魚販無戴口罩，又會於洗手間食煙，擔心會於街市染疫，會再以消毒噴霧進行清潔才踏入家門。

另一街坊陳先生亦指，街市重開後明顯較為乾淨，於出入口位置亦有消毒搓手液提供。早前有指貓隻或是播毒元兇，陳稱平日不察覺街市內有貓隻，加上自己亦會做足防疫措施，不太擔心染疫。

魚販王女士表示，認識早前確診的魚販，自己亦擔心中招，但「為搵食冇辦法」，只能照常開檔，期望未來各檔主及市民可齊心做好防疫措施。她又指，街市清潔後較以往乾淨，惟人流明顯減少，一個多小時內只有數人光顧。

乾貨店檔主劉女士則指，由於沒有其他人可幫忙顧店，惟有暫時脫下口罩進食早餐，稍後會戴回口罩並進行消毒。她認為，乾貨區環境較魚檔好，「冇咁濕咁污糟」，未來亦會盡量避免到該區附近，相信自己已做足防疫措施，慨嘆「咁都中招就冇辦法啦」。對於部分市民或改到其他街市，她指，預料未來數日生意額會大跌，只能「頂得幾多得幾多」。