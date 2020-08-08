放寬禁聚令引爆第三波疫情　袁國勇轟港府犯下大錯

第三波新冠肺炎疫情來勢洶洶，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(8日)在電台節目中表示，第三波疫情有2800多人確診，當中主要是本地個案，相信原因是港府的豁免檢測安排，加上當局放寬防疫措施，令市民開始鬆懈所引致，批評港府在6月中放寬多項防疫措施是很大的錯誤。

袁國勇強調，病毒傳染性非常高，除非政府有針對性措施，可確保能夠控制高危群組傳播疫情，並有足夠數量的病毒檢測，否則不可以隨意放鬆防疫措施。他認為，港府早前放寬防疫措施是一個錯誤，亦反映大家對疫症的認識不足。

此外，他指現時確診的醫護人員，都不是在醫院內感染，認為院內的感染控制措施仍做得非常好，醫護的防護裝備亦足夠，但他警告，如果大量病人入院，醫護人員不勝負荷，醫院遲早會出現爆發。

袁認為現時本港最大的問題是很多地方通風不好，例如食肆等，現法例只要求每小時有1至2次空氣改變，他認為至少應改為6至10次，亦要有強力抽氣扇，才可降低病毒傳播風險。

而對於政府昨日公布的「普及社區檢測計劃」，袁認為只要內地來港檢測人員按法律做事，在取得認證的實驗室做檢測，就毋須擔心。他又指，第三波疫情於上月17日起接近高峰，現已開始下降，證明收緊防疫措施的作用開始生效。不過，由於本港病毒測試數目不足，料確診個案會維持在80多宗一段時間。