港區國安法：美議員歡迎制裁　英政客籲政府跟從

美國總統特朗普上月簽署《香港自治法》後，財政部周五（7日）宣布制裁多名損害香港自治的中港官員。美國多名參議員發聲明支持華府行動，指出美國必須用所有可用的外交手段，阻止香港的民主及人權倒退。

參議院外交關係委員會亞太小組主席、共和黨籍的加德納（Cory Gardner）在Twitter發文稱，特朗普政府的制裁行動向世界傳遞明確清楚的信息，就是美國人民與香港並肩站在一起。他說：「香港人的聲音必須被聽到，且不用恐懼鎮壓和報復。我們必須使用所有可用的外交工具來阻止香港的民主和人權倒退。」

《香港自治法》提案人之一的共和黨參議員魯比奧，批評特首林鄭月娥多次向世界表明，她甘願做北京及中共的棋子，而非香港自治捍衞者，她也協助北京顛覆香港民主自由與法治。他讚揚華府制裁中港官員，形容後者精心策劃侵蝕香港自治的行動，鎮壓示威，違反香港保護普世承認的人權之承諾。

法案另外兩名提案人、民主黨籍參議員范赫倫（Chris Van Hollen）和共和黨參議員圖米（Pat Toomey）亦發聯合聲明，歡迎特朗普政府的制裁，指摘中共一直有系統地破壞承諾給予香港人的基本自由，中方必須承擔後果，美國不會就此罷手。圖米在Twitter說，必須追究涉事官員的責任，今次制裁是向世界發出一個重要信號，表明美國支持香港人爭取自由。

英國執政保守黨人權委員會副主席羅哲斯（Benedict Rogers）亦在Twitter發文歡迎美方行動，並指「英國亦應引用馬格尼茨基式制裁」。《馬格尼茨基法案》最先是美國國會在2012年通過，後於2016年將法案覆蓋範圍擴展至全球，任何人因捍衞宗教、言論、集會自由等而遭政府迫害，美國總統可制裁有關國家。英國等多國其後都推出倣效《馬格尼茨基法案》的法案或修正案，制裁侵犯人權人士。

聲援港人組織Fight For Freedom. Stand With Hong Kong亦在Twitter發文，希望英國、澳洲、加拿大及其他民主國家，考慮制裁剝奪數百萬港人自由的人士。