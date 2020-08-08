新增23間食肆上疫榜　新界區佔一半

沙田麗豪酒店的龍門客棧上疫榜。

抗疫需要市民減少社交接觸、減少外出，惟衞生防護中心昨晚（7日）公布的確診個案的行程，仍新增23間食肆上疫榜，包括元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、銅鑼灣鼎泰豐、荃灣龍門冰室等。

確診的個案中，一名57歲男子(個案編號：3335)在潛伏期內頻頻外出，曾於上月31日接連到訪4間食肆，包括尖沙咀The One鮨千寿、沙田麗豪酒店龍門客棧、沙田Home Square八月花，及沙田萬怡酒店譽宴．星海薈。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●太平山山頂廣場 麥當勞

●銅鑼灣怡和街68號 鼎泰豐

●中環置地廣場 Café Landmark

九龍

●觀塘樂華商場 茗港酒家

●九龍灣淘大花園2期 海港酒家

●九龍城龍翔閣 添財記

●九龍城馬頭圍道127A號 珍寶豆漿餃子

●土瓜灣欣榮花園 富臨皇宮(欣榮店)

●尖沙咀The One 鮨千寿

●長涉灣桂祥大廈 大家樂

●深水埗海盈邨 太子茶餐廳

新界

●將軍澳Popcorn 星巴克咖啡

●馬鞍山恆安商場 麵包城

●葵涌活＠KCC MOS Burger

●天水圍天晴商場 美心MX

●沙田美林商場 大家樂

●荃灣啟志樓 龍門冰室

●沙田麗豪酒店 龍門客棧

●沙田Home Square 八月花

●沙田萬怡酒店 譽宴．星海薈

●元朗元達樓 樂怡美食店

●元朗金朗大廈 爭鮮迴轉壽司

●大圍顯徑村熟食亭 榮發燒味茶餐廳