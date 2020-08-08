新增23間食肆上疫榜 新界區佔一半
2020年08月08日 10:17
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沙田麗豪酒店的龍門客棧上疫榜。
抗疫需要市民減少社交接觸、減少外出，惟衞生防護中心昨晚（7日）公布的確診個案的行程，仍新增23間食肆上疫榜，包括元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、銅鑼灣鼎泰豐、荃灣龍門冰室等。
確診的個案中，一名57歲男子(個案編號：3335)在潛伏期內頻頻外出，曾於上月31日接連到訪4間食肆，包括尖沙咀The One鮨千寿、沙田麗豪酒店龍門客棧、沙田Home Square八月花，及沙田萬怡酒店譽宴．星海薈。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●太平山山頂廣場 麥當勞
●銅鑼灣怡和街68號 鼎泰豐
●中環置地廣場 Café Landmark
九龍
●觀塘樂華商場 茗港酒家
●九龍灣淘大花園2期 海港酒家
●九龍城龍翔閣 添財記
●九龍城馬頭圍道127A號 珍寶豆漿餃子
●土瓜灣欣榮花園 富臨皇宮(欣榮店)
●尖沙咀The One 鮨千寿
●長涉灣桂祥大廈 大家樂
●深水埗海盈邨 太子茶餐廳
新界
●將軍澳Popcorn 星巴克咖啡
●馬鞍山恆安商場 麵包城
●葵涌活＠KCC MOS Burger
●天水圍天晴商場 美心MX
●沙田美林商場 大家樂
●荃灣啟志樓 龍門冰室
●沙田麗豪酒店 龍門客棧
●沙田Home Square 八月花
●沙田萬怡酒店 譽宴．星海薈
●元朗元達樓 樂怡美食店
●元朗金朗大廈 爭鮮迴轉壽司
●大圍顯徑村熟食亭 榮發燒味茶餐廳
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease