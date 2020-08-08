新增23間食肆上疫榜　新界區佔一半

2020年08月08日 10:17
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    沙田麗豪酒店的龍門客棧上疫榜。
    抗疫需要市民減少社交接觸、減少外出，惟衞生防護中心昨晚（7日）公布的確診個案的行程，仍新增23間食肆上疫榜，包括元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、銅鑼灣鼎泰豐、荃灣龍門冰室等。
    確診的個案中，一名57歲男子(個案編號：3335)在潛伏期內頻頻外出，曾於上月31日接連到訪4間食肆，包括尖沙咀The One鮨千寿、沙田麗豪酒店龍門客棧、沙田Home Square八月花，及沙田萬怡酒店譽宴．星海薈。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    港島
    ●太平山山頂廣場　麥當勞
    ●銅鑼灣怡和街68號　鼎泰豐
    ●中環置地廣場　Café Landmark
    九龍
    ●觀塘樂華商場　茗港酒家
    ●九龍灣淘大花園2期　海港酒家
    ●九龍城龍翔閣　添財記
    ●九龍城馬頭圍道127A號　珍寶豆漿餃子
    ●土瓜灣欣榮花園　富臨皇宮(欣榮店)
    ●尖沙咀The One　鮨千寿
    ●長涉灣桂祥大廈　大家樂
    ●深水埗海盈邨　太子茶餐廳
    新界
    ●將軍澳Popcorn　星巴克咖啡
    ●馬鞍山恆安商場　麵包城
    ●葵涌活＠KCC　MOS Burger
    ●天水圍天晴商場　美心MX
    ●沙田美林商場　大家樂
    ●荃灣啟志樓　龍門冰室
    ●沙田麗豪酒店　龍門客棧
    ●沙田Home Square　八月花
    ●沙田萬怡酒店　譽宴．星海薈
    ●元朗元達樓　樂怡美食店
    ●元朗金朗大廈　爭鮮迴轉壽司
    ●大圍顯徑村熟食亭　榮發燒味茶餐廳
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease