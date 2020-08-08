紅磡街市重開市民進入須量體溫　檔主嘆生意跌一半

新冠肺炎持續擴散，紅磡街市及土瓜灣街市均出現確診個案，需暫停營運進行大清洗。兩街市停市3天後於今早(8日)重開，東網記者早上到紅磡街市視察，發現人流不多，有人購物後趕快離開，並即時消毒全身，亦有檔主指生意大跌一半。

今早有職員在紅磡街市各入口為市民量度體溫，不少市民亦做足安全措施，進入街市時先消毒雙手，亦有人購買食材後匆忙離開。街市內人流不算多，有檔鋪未有營業，偶爾有清潔工人清洗地面及消毒扶手電梯，街市地面亦未見有污水及垃圾，惟部分海鮮檔主未正確佩戴口罩下，與客人交談。

乾貨檔主梁女士指，街市重開的第一日人流極少，可謂零生意，不少顧客購物後都會「急急腳走」。她承認，街市平時都有老鼠出沒，又曾有花貓逗留。

海鮮檔主劉先生表示，街市停開3天令不少新鮮食材「死清光」，指疫情令不少市民減少前往街市，一條魚的成本原逾200多港元，現降低至100港元都無人買，慨嘆生意難做。另一魚檔檔主冼先生同樣指，疫情下的生意跌至一半，又指平日清潔工人馬虎清潔，昐有關部門多做清潔，增加市民信心。

在紅磡區居住的郭小姐表示擔心疫情，但都要「煮好三餐」，又指平日的紅磡街市衞生十分惡劣，地上滿布魚鱗及蔓延臭味，雖然有關部門稱已做好清潔，但衞生情況感覺與平日相若。她續指，平日會在街市多逛幾圈，現會立即離開，盡量減少停留在街市。