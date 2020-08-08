檢測認證局主席倡混合樣本檢測　省時慳錢

港府昨日（7日）公布，擬於兩星期後推行全社區檢測，市民可自願參與。香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海今早在電台節目指，目前疫苗尚未成熟，香港的當務之急是以「全民檢測」的形式找出隱形患者，打斷病毒的傳播鏈。他提出，如本地公私營機構大規模採用「混合樣本」的方式，節省檢測成本及時間，相信「全民檢測一定會成功」。

于常海解釋，「混合樣本」是將被檢驗者分成多個小組，小組的樣本被混合而一次過做檢測。一旦發現有陽性個案，再從該小組抽出來逐個覆檢，形容做法「相當科學」。他又指，如採用混合樣本方式檢驗，將10人組成1個樣本去檢驗，就可以將全港800萬人次降到大約80萬次檢測，可節省檢測的成本及時間，現時美國、德國及中國大陸均已採納混合樣本檢測，證明此方法確實可行及有效，相信如本地公私營機構可大規模採用，「全民檢測」必定會成功。

他透露，曾與生物科技界、檢測界等業界領袖討論「全民檢測」，包括品質控制、如何解決物流分配、如何確保資料的保密等執行上比較困難的部分，但現時科學、技術的問題已經解決，認為「全民檢測」所需的還是政府的配合及支持。

于亦提及，留意到社會上有反對「全民檢測」的聲音，當中包括認為實驗室所在地會致病毒散播，他強調，政府有嚴格的法規去規定操作的流程，而且檢測時病毒早已活滅，而檢測員亦必須確保病毒活滅，避免把自己的安危放在一個高風險的位置上。

他最後指，只有在找出大部分、甚至所有的隱形患者，將他們隔離及盡早醫治，香港才可以從社會零確診者及零隱形患者的基礎上重新部署防疫工作，屆時香港才能專心做好穩經濟、穩就業及民生保障工作，實踐香港重新出發。