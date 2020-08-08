警方巡聚集熱點清走大量食物　有外傭租酒店聚會避查

中環一帶聚集熱點仍有外傭聚會，但人數不多。(何天成攝)

近期有多名外傭確診新冠肺炎，政府今日(8日)開始加強巡查外傭聚集的地方，提醒外傭保持社交距離及戴口罩。東網記者今日到中環愛丁堡廣場、遮打花園一帶，以及旺角花園街行人天橋視察，發現聚集的外傭不多。

今早11時許，有警員、入境處特務警察、食物環境衞生署及勞工處人員到中環一帶視察。他們手持宣傳單張及標語牌，提醒外傭2人禁聚令措施及公眾地方口罩令，他們看到有外傭沒有戴好口罩時，會以英語提醒口罩需覆蓋口及鼻。有巡查人員在環球大廈外天橋下，呼籲在該處聚集的外傭離開，並幫助她們收拾行裝。巡查人員透露，行動由早上11時開始，將持續至下午約5時，巡查至中午12時為止，未有向外傭發出告票，而明天(9日)亦會有類似的活動。

今早遮打花園通往愛丁堡廣場的隧道中有十數名外傭分成兩人一組，坐在紙皮上聚會，她們大部分有戴上面罩、口罩，保持一定距離。來港4年的Gocely 今早獨自在遮打花園休息，她表示自己對疫情有所擔心，因此在花園放鬆一下後便會回家，她亦有帶備口罩、酒精搓手液等物資。

來自菲律賓的Marjorie來港工作已11個月，她表示得悉有印傭出現確診，確實擔心假期外出會染疫的風險，因此遵守禁聚令只約了1名朋友，但她認為病毒周圍也有，惟有自己提高警覺，不要到危險的公眾地方。她又表示，僱主相信她可保護好自己，因此沒阻止她外出，又認為香港的防疫政策較菲律賓好。來港6年的Olive亦表示，現時約半數朋友都被傭主限制外出，加上禁聚令，因此今日亦只約了1個朋友。

菲傭Marites同樣表示擔心香港疫情發展，其僱主亦有着她不要在假日外出，故她今午到中環為親戚處理事務後便會回家。她又指今午在中環的外傭數量較往日少了近80%，而以她所知約60%僱主皆有建議外傭不要外出。以她為例，其僱主讓她在假日於自己的房間休息，不會讓她工作。

而旺角花園街天橋明顯添置了頗多有蓋垃圾桶，巡查人員一直駐守在天橋各個地方，外傭人數極少。有食環人員清走外傭留下的大量食物。

印傭Risah透露，有外傭朋友為了避開巡查，會5、6人到酒店房間過周末。她又指，有外傭朋友住過中介宿舍，裏面環境應該乾淨，但頗為擠迫。當被問及想不想做病毒檢測，她指若是鼻咽拭子就不會做，因為過程可怕，但若是深喉唾液測試，她就會做，求個心安。

截至8月2日已有12名外傭因違反禁聚令而被票控，勞工處會與領事館等合作，加強宣傳，下星期亦會透過職業介紹所向外傭派發口罩。