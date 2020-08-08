美容推拿業近90%人失業　工會促發放半年每月$9000津貼

新冠肺炎第三波爆發下，政府收緊防疫措施，其中有12類指定場所要關閉，包括美容院和按摩院。有工會表示，該行業內近90%人失業，依靠積蓄度日，斥責政府於4月在第二輪防疫抗疫基金下推出的美容院、按摩院及派對房間資助計劃審批緩慢，促政府加快處理；而保就業計劃亦傾向保企業，未惠及僱員，要求政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並在第二期保就業計劃中要求僱主簽保，承諾津貼能惠及僱員。

香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華指，受第三波疫情影響，除了中醫診所和物理治療診所，全線按摩推拿的場所關閉，行內90%人失業，更有30%業內人士向他表示捱不過10月。他又批評，政府美容院、按摩院及派對房間資助計劃審批緩慢，據他了解，3000多宗的按摩院申請中，仍有三分之一未獲批，而政府在上月7日曾公布有約5000宗申請仍在審批。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳指，自僱人士和自由工作者因強積金戶口問題，仍然難受惠，認為政府在第三輪防疫抗疫基金必須調整。針對目前失業率大增的情況，許建議政府推出失業現金津貼，為持有相關證明的從業員發放每月最高9000港元，為期6個月，以及向沒有強積金戶口的自僱人士，發放一次性7500港元津貼等。她又提及，收到不少會員申訴，一些集團式的美容院申請保就業計劃後，未有向僱員交代，僱員仍被要求放無薪假，甚至預先放幾年的年假。

議員麥美娟則建議政府應要求僱主簽保，不可解僱現職員工，再進行抽查，確保惠及僱員。她又認為，保就業着重保企業沒問題，但不能忽視僱員，又指不介意政府加大津貼金額，但津貼必須要到僱員手上。