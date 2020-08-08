港區國安法：證監會注視金融市場影響　金管局指單向制裁沒約束力

中美關係持續升溫，美國政府於周五(7日)宣布，對香港和中國內地的個別人士實施制裁。香港證監會今日(8日)發聲明指出，正密切注視這些制裁措施對中介人的運作、投資者的利益，以及香港金融市場的穩定和秩序可能帶來的影響。金融管理局則指，外國政府單方面制裁在本港沒有法律效力，銀行會考慮公平對待客戶的原則。

金管局續稱，認可機構應小心評估所涉及的各種風險，並須致力公平對待客戶。香港的針對性金融制裁制度根據《聯合國安理會決議》全面實施有針對性的金融制裁。金管局並沒發出或維持任何式的制裁或指定名單；表明外國政府單方面制裁舉動不屬於國際針對性金融制裁制度的一部分，在香港亦沒有法律效力。

金管局提醒認可機構，在各自制定和實施其香港業務的政策時， 要充分評估所涉及的法律、業務及商業風險，並根據平衡的方案行事。認可機構在評估是否繼續向受單方面制裁的個人或實體提供銀行服務時，其董事會和高級管理人員應要注意考慮公平對待客戶的原則。

證監會表示，中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險。證監會期望任何應對制裁的措施，都具必要性和能秉持公平的原則，並以維護客戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健為依歸。