鴻裕大廈多人確診拖足半月始派樽檢測　衞署被轟反應慢

第三波新冠肺炎疫情持續逾一個月，全港多個住宅及食肆遍布確診者足迹。疫廈之一深水埗鴻裕大廈A座，自上月24日起至今已累計13人確診，大廈居民聯絡衞生防護中心，冀可做全廈篩檢，惟中心採取「拖字訣」，遲遲未有落實派發樣本樽時間。事隔兩個星期，衞生防護中心於昨晚(7日)向大廈提供樣本樽，並於今日(8日)派員收集。當區區議員批評局方反應緩慢，並擔心大廈7月上旬的更新工程導致喉管結構受影響，擔心因此而爆發感染，促請當局派員檢查。

深水埗的鴻裕大廈分有A座及B座，上月5日於B座發生首宗確診，當時衞生署已即時向住戶派發樣本瓶作深喉唾液測試。惟同月24日起，A座爆發首宗確診，短短一星期便有8宗確診。

深水埗區議員李文浩指，當時A座爆發首宗確診時，居民人心惶惶，已即時致電衞生防護中心，望能夠與B座看齊進行全廈篩檢，惟中心回覆需要有3宗以上確診才會派樽；直至上月31日，A座已累計8宗，再致電衞生防護中心，他們回覆指現時要排隊，優先派發高危地區。他直言對此感到無言：「我哋已經係深水埗最嚴重嘅疫廈，單棟式10幾個確診，難道咁都唔算高危？」李指，體諒現時中心人手緊張，但不能因此作藉口。

鴻裕大廈樓齡約50年，井字形的設計，喉管全部在大廈中央，一層有24戶單位。李文浩指，大廈在7月初曾進行大廈更新工程，當時需要將部分喉管拆除，其後B座爆發首宗確診後，相關工程已即時停工。此外，李稱，確診個案多集中在18號單位，是同一個座向，擔心喉管及樓宇老化是導致爆發的原因，雖然已通知衞生防護中心跟進，僅獲回覆再研究。